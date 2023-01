Guerra in Ucraina: 188 mila morti e feriti tra le forze russe

Secondo le stime degli Usa, le forze russe potrebbero aver registrato 188.000 perdite, tra morti e feriti, dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina: il dato è stato rivelato al Sun in occasione del vertice di Ramstein in Germania. Il quotidiano ha attribuito le cifre a “fonti della Difesa”, dopo che il generale Usa Mark Milley ha affermato che la Russia ha subito “un’enorme quantità di vittime, ben oltre 100.000”. Si ritiene che il numero di vittime includa sia le forze russe che il gruppo di mercenari Wagner. Oggi l’esercito di Kiev ha reso noto che i soldati russi morti sono 120.160, di cui 860 rimasti uccisi ieri.

Mosca: “Offensiva a Zaporizhzhia, guadagnato posizioni”

Le truppe russe hanno assunto linee e posizioni più vantaggiose a seguito di un’offensiva a Zaporizhzhia, ha affermato oggi il portavoce del Ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, durante un briefing. “Le unità del Distretto militare orientale hanno assunto linee e posizioni più vantaggiose a seguito di un’offensiva nel settore di Zaporizhzhia”, ha dichiarato Konashenkov, citato da Interfax. Nelle ultime 24 ore, in questo settore sono stati uccisi oltre 30 militari ucraini, distrutti due veicoli corazzati da combattimento, due pick-up, un obice semovente Akatsiya e un obice D-20″.

Russia: “Condotte esercitazioni di difesa aerea a Mosca”

La Russia ha riferito di aver condotto esercitazioni di difesa aerea nella regione di Mosca. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. La dichiarazione giunge dopo che da diversi giorni sui social media sono comparsi video e fotografie di sistemi antiaerei montati sul ministero della Difesa e altre batterie installate in un parco a ridosso della capitale, facendo pensare ad un allarme delle autorità per possibili attacchi dal cielo contro Mosca.

Le esercitazioni di difesa aerea nella regione di Mosca sono state condotte per proteggere le sue infrastrutture critiche in caso di “attacchi aerei”, sullo sfondo del conflitto con l’Ucraina, ha spiegato il ministero della Difesa. “Nella regione di Mosca si sono svolte esercitazioni, con il personale della brigata dei missili antiaerei del distretto militare occidentale, per respingere attacchi aerei contro importanti infrastrutture militari, industriali e amministrative”, si legge in un comunicato.

Fonte: Ansa