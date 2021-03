Etna, cancellati voli all’aeroporto di Catania per la cenere

Necessaria la bonifica delle piste per garantire la sicurezza in atterraggio e decollo degli aerei

La cenere dell’Etna comincia a creare problemi sul traffico aereo del vicino aeroporto internazionale Vincenzo Bellini. Il vulcano ha ripreso l’attività stromboliana da oltre un mese e si registrano oggi quattro voli dirottati e due cancellati, tra arrivi e partenze. E’ il primo bilancio della copiosa caduta di cenere lavica a Catania che ha coinvolto anche l’aeroporto.

La pista dello scalo dalla notte scorsa è stata chiusa per consentire alla Sac, la società che gestisce i servizi, la sua pulizia e la necessaria bonifica per garantire la sicurezza in atterraggio e decollo degli aerei. Operazione ancora in corso. Al momento sono stati cancellati due voli della Lufthansa, il Francoforte-Catania e Catania-Francoforte, e dirottati a Comiso altri quattro dell’Alitalia: in arrivo e partenza da Milano Linate e da Roma Fiumicino. Il dato emerge consultando il sito della Sac www.aeroporto.catania.it. Nuovi aggiornamenti seguiranno, dopo la riunione dell’Unità di crisi della Società aeroporti Catania.

