Trovata nel torinese un’auto incendiata con un cadavere all’interno

Da un primissimo esame, sembrerebbe non trattarsi di un suicidio, anche se per il momento nessuna ipotesi viene esclusa

Questa mattina, 3 giugno, poco prima delle 9:00, i carabinieri della compagnia di Chivasso hanno trovato in aperta campagna a Gassino (in provincia di Torino) un’auto data alle fiamme con, all’interno, un cadavere carbonizzato.

Vittima ignota

I militari del nucleo investigativo del comando provinciale di Torino stanno effettuando i rilievi tecnici con il medico legale incaricato dalla procura di Ivrea. Le cause dell’incendio dell’auto, una Fiat Panda, sono in corso di accertamento. Da un primissimo esame, scrive Torino Today, sembra che non si tratti di un suicidio anche se per il momento nessuna ipotesi viene esclusa. La persona deceduta all’interno non è stata al momento identificata.

