In cosa consiste la carità perfetta

“La carità perfetta (nella quale consiste la perfezione de’ Cristiani tutti) portando tutto l’uomo nel suo Creatore, si può definire una totale consacrazione o sacrificio che l’uomo fa di sé a Dio, ad imitazione di quanto fece l’unigenito suo Figliuolo il nostro Redentore Gesù Cristo: per la quale consacrazione egli propone di non aver altro scopo ultimo in tutte le azioni sue, fuori che il culto di Dio, e di non far altra professione, né cercar altro bene o gusto sulla terra, fuori che in ordine a quello di piacere a Dio e di servirlo”.

Beato Antonio Rosmini

