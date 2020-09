Fatti coraggio e sii forte nelle prove

Tu hai ancora da essere provato sulla terra ed esercitato in molte maniere. di quando in quando tu avrai delle consolazioni, ma non ti sarà mai concesso di saziartene pienamente. Fatti animo dunque e sii forte così nell’operare come nel sopportare ciò che è contrario alla natura.

Bisogna che tu ti vesta dell’uomo nuovo, e ti muti in altr’uomo. Bisogna che spesso tu faccia quel che non vuoi, e che tu lasci di fare quel che vuoi. Ciò che agli altri piace riuscirà, ciò che piace a te non andrà innanzi. Ciò che altri dicono sarà ascoltato, e quel che dici tu non sarà per nulla considerato. Gli altri chiederanno e otterranno, chiederai tu e non otterrai niente.

RISOLUZIONI: Risolvi di farti coraggio e di esser forte nelle prove, e di considerarle come una preparazione per la vita eterna, per quanto siano contrarie al tuo amor proprio e dispiacevoli.

Tratto da un’antica edizione del 1800 dell’Imitazione di Cristo

