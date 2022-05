Viaggio nello spirito: la Madonna del Silenzio di Avezzano

In questa tappa dedicata al Santuario della Madonna del Silenzio di Avezzano, di cui fra Emiliano Antenucci è rettore, Pietro Guida racconta il suo viaggio nel cuore del silenzio.

“Ci sono momenti in cui non abbiamo alcun bisogno di parole, né delle nostre né di altri, e preghiamo allora in silenzio. Questo silenzio perfetto è la preghiera ideale. Abbiamo poca esperienza di ciò che significa il silenzio profondo del corpo e del cuore, quando una serenità assoluta riempie il cuore, quando una pace totale riempie il corpo, quando non c’è nessuna agitazione di nessun tipo e ci troviamo davanti a Dio, completamente aperti in un atto d’adorazione. E’ questo lo spirito che si vive al santuario della Madonna del silenzio, come lo descrive il monaco metropolita russo Anthony Bloom. Il santuario è un po’ un miracolo” dice Pietro Guida nel video. Un viaggio alla scoperta del Santuario della Madonna del Silenzio.

