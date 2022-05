Papa Francesco: “Giovani, seguite l’esempio di Maria”

Pubblichiamo il video e il testo integrale dell’intenzione di preghiera del Papa per il mese di maggio, diffusa attraverso la Rete Mondiale di Preghiera, sulla fede dei giovani: “Preghiamo perché i giovani, chiamati a una vita in pienezza, scoprano in Maria lo stile dell’ascolto, la profondità del discernimento, il coraggio della fede e la dedizione al servizio”.

La preghiera

“Parlando di famiglia, voglio iniziare rivolgendomi innanzitutto ai giovani. Quando penso a un modello in cui voi giovani possiate identificarvi, mi viene sempre in mente nostra Madre, Maria. Il suo coraggio, la sua capacità di ascoltare e la sua dedizione al servizio. È stata coraggiosa e decisa nel dire ‘sì’ al Signore. Voi giovani che volete costruire qualcosa di nuovo, un mondo migliore, seguite il suo esempio, rischiate. Non dimenticate che per seguire Maria dovete discernere e scoprire cosa Gesù vuole da voi, non quello che a voi viene in mente di poter fare. E in questo discernimento è di grande aiuto ascoltare le parole dei nonni. Nelle parole dei nonni troverete una saggezza che vi porterà al di là dei problemi del momento. Collocheranno in una prospettiva più ampia le vostre inquietudini. Preghiamo, sorelle e fratelli, perché i giovani, chiamati a una vita in pienezza, scoprano in

Maria lo stile dell’ascolto, la profondità del discernimento, il coraggio della fede e la dedizione al servizio”.

