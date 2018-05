DOMENICA 13 MAGGIO 2018, 13:06, IN TERRIS



NBC CAMPS

La missione di trasmettere i valori della pallacanestro

Torna l'appuntamento a Castel di Sangro (AQ): quest'anno due settimane per partecipare

bc Camps è la più grande organizzazione di camp di pallacanestro nel mondo, fondata nel 1971 con sede negli Usa. Nbc Camps Italia è stata fondata nel 2006 e subito si è organizzato il primo camp a Roma. Da allora migliaia di ragazzi provenienti da 30 diverse nazioni hanno partecipato ad un Nbc Camp in Italia. Per due volte ci sono stati dei tour negli Stati Uniti e Nbc Camp in Italia è stata la prima formazione europea ad essere ospite di una franchigia Nba (Portland Traiblazers). La sede operativa dell’Nbc Camps Italia si trova a Castel di Sangro (AQ).

“La missione di Nbc Camps Italia è creare la migliore esperienza di camp sportivo che ci sia. Aspiriamo di insegnare il nostro sport nel migliore di qualunque altro. Lavoriamo duramente per creare un'esperienza unica. Vogliamo incoraggiare gli atleti verso una vita di eccellenza fisica, mentale e relazionale", dice il presidente Timos Philippou.

“Dare to be great – Osa diventare grande è stato ed è tutt’ora uno dei nostri principi" - continua Philippou. "Attraverso la decisione consapevole, attraverso il lavoro e la determinazione si possono raggiungere, nello sport e nella vita, grandi risultati. Il talento non è tutto, più del talento possono fare la volontà e le qualità morali. Determinazione, rispetto per se stessi e per gli altri, lealtà verso i propri principi e verso gli altri: sul campo e fuori dal campo".

Anche quest'anno torna il consueto appuntamento con l'Nbc Camps di Timos Philippou con un novità, il camp raddoppia. Saranno due le settimane a disposizione dei giovani atleti, dagli 8 ai 18 anni, che avranno intenzione di migliorare il loro bagaglio cestistico. Il primo turno sarà dal 1 al 7 luglio, mentre il secondo turno sarà dall'8 al 14 di luglio. La località è sempre la stessa oramai da oltre 10 anni, Castel di Sangro (AQ) presso l'Hotel Sport Village. Si possono scaricare i moduli di iscrizione direttamente dal sito www.nbccamps.it o chiamando uno di questi numeri:

- Timos Philippou 347.3311516

- Salvatore De Martino 334.9048502

- Roberto Paciucci 335.1341564