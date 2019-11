SABATO 30 NOVEMBRE 2019, 00:05, IN TERRIS



ROMA

Ahmed Taha: "Così sono diventato cittadino italiano

La storia di Ahmed e della sua famiglia, un esempio di accoglienza e integrazione

ROBERTO ROTONDO

iuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato”. Con queste parole - pronunciate di fronte al delegato del Sindaco di Roma con la voce spezzata dall’emozione - Ahmed Taha è diventato cittadino italiano il 21 novembre scorso. Per Ahmed, ventinove anni, palestinese, nato in Iraq, arrivato in Italia come rifugiato nel 2010 insieme ai genitori e ai tre fratelli, si è trattato di un traguardo sognato fin da bambino: da quando a Bagdad ha cominciato a capire che, anche se nato e cresciuto in Iraq, sarebbe stato sempre uno straniero. Come suo padre e prima di lui suo nonno, che fu costretto a lasciare Haifa nel 1948, perché, con l’eccezione di Siria e Giordania, nessun Paese del Medio Oriente ha mai concesso la cittadinanza ai milioni di profughi palestinesi, che per questo formano il gruppo di apolidi più numeroso al mondo. A Roma Ahmed, che lavora per la cooperativa Auxilium nelle case famiglia per minori del Protettorato San Giuseppe, per la prima volta in vita sua ha potuto dire “questa è la mia patria”. E il 21 novembre al Comune di Roma c’erano tante persone ad assistere al suo giuramento: il papà, la mamma, il fratello Ghaleb, la compagna Valentina e i figli piccoli, gli amici e colleghi, Angelo Chiorazzo, fondatore della cooperativa Auxilium, e Elda Melaragno, presidente della Fondazione Protettorato San Giuseppe.

La storia di Ahmed

Ma la storia di Ahmed e della sua famiglia, segnata dagli spostamenti dovuti alla guerra, è anche un esempio di accoglienza, di integrazione, di riscatto, di amicizia e per questo merita di essere raccontata. Ahmed era da poco maggiorenne quando, nel periodo del Natale 2010, arrivò in Italia grazie alla protezione prevista per i rifugiati. Quattro anni prima, nel 2006, la famiglia era stata costretta a scappare dall’Iraq perché il padre Ali, un affermato ottico di Bagdad, era stato accusato ingiustamente di essere compromesso con il passato regime di Saddam. Con lui, la madre Basimah, i tre fratelli più grandi e gli zii Ahmed aveva trovato riparo a Damasco, grazie a dei documenti falsi comprati per sottrarsi alla persecuzione. La famiglia Taha aveva così cominciato una nuova vita in Siria e in due anni, mentre lavorava, Ahmed aveva anche finito le scuole superiori. Ma la polizia siriana scoprì che i loro documenti erano falsi e arrestò l’intera famiglia per trasferirla in un campo profughi, al confine tra Iraq e Siria. Racconta Ahmed: “Al Tanf Camp, questo è il nome di una immensa distesa di tende alzate nel nulla. Prende il nome dal deserto e dal valico di confine, non lontano da Homs. Lì ho vissuto per quasi due anni, 1200 persone attendate nel nulla, una situazione spaventosa. Ho visto cose che mi hanno segnato per sempre e devo ringraziare mio padre Ali, perché anche nei momenti più bui ci ha insegnato a non disperare e a restare uniti. Qualcuno butterà una corda per salvarci da questo baratro, diceva. E sarò sempre grato a mia madre per aver insistito affinché continuassi a studiare anche nei momenti più difficili, quelli nei quali sembra che l’unica cosa che conta sia la sopravvivenza”.

L'arrivo in Italia

Nel 2010 è l’UNHCR a lanciare una corda alla famiglia Taha che dal Al Tanf Camp viene portata in Italia, a Riace in Calabria. Spiega Ahmed: “Devo ringraziare questo Paese che ci ha accolto e integrato, nonostante il fatto che abbiamo un diverso credo religioso e diverse tradizioni”. In Italia Taha ha ricominciato da zero, lavorando anche per sostenere la famiglia, perché nel frattempo il padre si era ammalato: “Avevo un grande alleato, lo studio, che mi è servito per conoscere la lingua e la cultura italiana. Ho costruito una rete sociale che mi ha permesso di trasferirmi a Roma e di trovare un lavoro al Centro richiedenti asilo di Castelnuovo di Porto, gestito dalla Cooperativa Auxilium. È stata la mia prima vera esperienza lavorativa e il lavoro ha rafforzato l’integrazione ed il senso di appartenenza all’Italia. Ho anche conseguito il diploma di alta formazione professionale per mediatori europei e voglio laurearmi nei prossimi anni”.

L'incontro con Papa Francesco

Ahmed era al CARA di Castelnuovo di Porto quando il 24 marzo 2016 arrivò Papa Francesco per celebrare la Messa in Coena Domini, incontrare i migranti ospiti e gli operatori Auxilium. Quel giorno il Papa lavò i piedi a 12 persone (11 migranti e un’operatrice) tra le quali c’erano tre musulmani: “Per me fu un’emozione forte - racconta Ahmed - ma un’altra cosa resta per me indimenticabile: prima della messa il Papa incontrò riservatamente alcune famiglie di migranti. Tra loro c’era l’anziana signora palestinese Amin con la sua famiglia, i figli, i nipoti e i bisnipoti. Io ero lì per tradurre le loro parole al Papa, quando, commuovendomi alle lacrime, mi sono reso conto di aver già conosciuto in Iraq questa bellissima famiglia, fuggita tanti anni fa dalla Palestina a causa delle eterne crisi del Medio Oriente”. Ahmed ha incontrato di nuovo la famiglia Amin, che avendo aderito al piano europeo Relocation vive in Portogallo, il 12 maggio del 2017, in occasione del viaggio del Papa: “Con un gruppo di Auxilium eravamo lì per incontrare il Papa e la signora Amin, che era con noi, disse al Pontefice: ‘Santità noi dobbiamo rivederci una terza volta, ma a Gerusalemme’. In quel momento ho pensato a quante esperienze inaspettate stavo vivendo grazie al mio lavoro in cooperativa e a quel cammino che mi ha portato oggi ad essere italiano”.