L’antipasto estivo per eccellenza: scoprite qual è

Devo confessarlo! La ricetta dell’antipasto che vi propongo oggi non è farina del mio sacco. L’ho realizzata per la prima volta pochi giorni fa, dopo averla letta sul sito Giallo Zafferano. Devo dire però che nonostante mi sia molto piaciuta nella versione con la menta, come proposta nella ricetta originale, ho preferito riproporla in un’altra cena, ma con l’erba cipollina. A mio gusto, più delicata della menta. Ecco allora come realizzare questo gustoso antipasto con la mia variazione. Qui, trovate la ricetta originale.

Ingredienti

1 cetriolo grande

200 grammi di ricotta vaccina

12 fette di bresaola

pepe e sale

1 limone, solo la buccia grattugiata

1 rametto di erba cipollina

Procedimento

Iniziate setacciando la ricotta, aiutandovi con un colino a maglie fine e un cucchiaio. Aggiungete la buccia grattugiata del limone e l’erba cipollina tritata molto finemente. Mescolate bene. Lavate il cetriolo, spuntatelo e togliete la buccia. Tagliatelo per lungo con una mandolina, cercando di ottenere delle fette molto sottili.

Con l’aiuto di una sacca a poche distribuite il composto alla ricotta su ogni fetta di cetriolo, sulla quale adagerete anche la fetta di bresaola tagliata a metà. Aggiungete un altro strato di ricotta e poi arrotolate. Buon appetito.

