Insalata di pasta alla menta: tutta da scoprire

Una fresca insalata di pasta per un pranzo fresco e sfizioso. Cipolle, ravanelli, fagiolini, uova… Un ricco mix di ingredienti per un piatto completo e bilanciato, arricchito dalla freschezza della menta. Provate la nostra ricetta.

Ingredienti:

600 grammi di pasta tipo ditaloni

400 grammi di fagioli borlotti in scatola

5 carote

400 grammi di fagiolini verdi

15 ravanelli

5 uova

5 cipollotti

200 grammi di grana padano

5 rametti di menta

olio extravergine di oliva

il succo di 2 limoni

3 cucchiai di senape

1 macinata di pepe

sale

Procedimento

Mondate le verdure; riducete le carote in quarti verticalmente, lessateli in acqua bollente salata, 5 minuti da quando riprende il bollore. Unite i fagiolini e cuocete 3 minuti. Scolate le verdure, passatele sotto l’acqua fredda e allargatele su un telo. Riducete fagiolini e carote a pezzetti in una ciotola. Tagliate i ravanelli in quarti, uniteli alle altre verdure.

Tagliate i cipollotti a spicchietti, aggiungeteli nella ciotola. Versate il succo di limone in una ciotolina e scioglietevi sale fino, pepe e senape. Aggiungete l’olio a filo. Condite le verdure, unite i borlotti scolati. Rassodate le uova per circa 8 minuti e passatele sotto l’acqua fredda e sgusciatele.

Lessate la pasta 10 minuti, scolatela e passatela sotto l’acqua fredda. Allargatela su un telo e asciugatela. Unitela alle verdure, con il grana, le uova divise in quarti e la menta e servite.

