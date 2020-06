Covid Italia: i numeri della crisi nera del settore alberghiero

“Il turismo è un comparto fondamentale, è importante mantenere un approccio condiviso ed europeo. Heiko Maas mi ha comunicato l’intenzione di riaprire i flussi turistici tedeschi il 15 giugno. Una scelta che apprezziamo molto”. Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in conferenza stampa con l’omonimo Heiko Maas al ministero degli Esteri tedesco.

Nonostante sia venuto meno il divieto di spostamento tra le regioni, solo il 40% degli alberghi italiani è attualmente aperto. E il 26.8% ha già deciso che rimarrà chiuso per tutto il mese di giugno. Sono i primi risultati dell’indagine mensile di Federalberghi, presentati in audizione alla Commissione Affari Costituzionali del Senato. A maggio, nel comparto ricettivo sono andati in fumo circa 118mila posti di lavoro stagionali. Solo il 78.9% degli alberghi italiani prevede di essere aperto ad agosto, nonostante si tratti tradizionalmente del mese clou per il mercato delle vacanze.