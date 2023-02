Brasile: 24 morti nello Stato di San Paolo per il maltempo

Carnevale all’insegna del maltempo, a San Paolo: le forti piogge cadute nelle ultime 24 ore hanno causato morti e danni in diverse regioni dello Stato brasiliano, soprattutto sulla costa.

Una forte tempesta accompagnata da precipitazioni record ha causato almeno 24 morti in diverse località costiere dello stato brasiliano di San Paolo, a seguito di inondazioni e smottamenti avvenuti durante il fine settimana di Carnevale. Lo hanno reso noto le autorità locali.

As aeronaves do Exército Brasileiro @exercitooficial (Comando de Aviação do Exército) já estão apoiando o transporte de equipes de resgate e de vítimas em São Sebastião-SP. #MãoAmiga @DefesaGovBr @mdregional_br @governosp @defesacivilsp @SegurancaSP @PMESP @BombeirosPMESP pic.twitter.com/K7KLppfXIA

— Comando Militar do Sudeste (@cmse_exercito) February 20, 2023