SABATO 19 MAGGIO 2018, 05:00, IN TERRIS

Gioiosi e preparati

RAFFAELE BONANNI

U

n gruppo di giovani gioiosi, preparati e fortemente motivati, hanno partecipato al quarto step di formazione per i giovani laureati cattolici tenutosi a Rimini per le regioni Emilia-Romagna e Marche. L’attività di preparazione al sociale e alla politica, è stata promossa da Lab.Ora, dell'Associazione "Laudato sì". Ogni volta è un privilegio trasmettere le proprie esperienze e ricevere nel contempo il dono dell’entusiasmo e della purezza che solo i giovani sanno trasmettere. Occasioni che rassicurano e che danno speranza. Il Santo Spirito, nei momenti di ricerca e approfondimento dei temi all’ordine del giorno, si avverte, ogni volta soffia a favore della crescita di persone che si avviano verso esperienze che porteranno loro a prendere saldamente in mano il testimone dell’impegno comunitario.