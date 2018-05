DOMENICA 13 MAGGIO 2018, 12:43, IN TERRIS



BARI

Turista americana trovata morta in un B&B

La donna, 65enne, ha lividi sul collo. Ma il medico legale afferma: "Decesso per cause naturali"

REDAZIONE

iallo domenicale a Bari. Nella sua camera di un bed & breakfast di Carbonara, periferia sud-est della città, una turista statunitense 65enne è stata trovata priva di vita. Si è subito pensato ad un omicidio, perché sul collo c'erano diversi lividi. Ma stando al primo esame della salma da parte del medico legale di turno, sembra che non ci sia alcun elemento che possa far pensare a un delitto. E tuttavia l'attività degli inquirenti, come quella dei medici legali, non si ferma. Anzi: "Verranno disposti ulteriori accertamenti, ma nell'ambito delle procedure previste normalmente per i decessi improvvisi".

La donna era in vacanza in Italia con il marito, colui che ha dato l'allarme tra le 7.30 e le 8 di stamattina. Quando i soccorritori sono arrivati nella struttura, la donna era già morta. Dai vicini nessun allarme: "Non abbiamo sentito nulla di strano".