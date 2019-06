LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019, 07:08, IN TERRIS



BANGLADESH

Treno cade dal ponte: 4 morti e 65 feriti

Il ponte è crollato al passaggio dle convoglio, ignote le cause

MILENA CASTIGLI

T

ragedia ferroviaria in Bangladesh, dove almeno quattro persone sono rimaste uccise e altre 65 ferite quando cinque vagoni di un treno passeggeri sono caduti da un ponte ferroviario. L'incidente è avvenuto nel nordest del Paese asiatico. Dalle prime informazioni, il convoglio della Upaban Express si stava dirigendo verso la capitale Dacca e l'incidente si è verificato intorno alla mezzanotte a Kulaura, nel distretto di Moulvibazar. Un funzionario locale afferma che il ponte sarebbe crollato mentre il treno lo stava attraversando, per cause ancora non chiare, ma presumibilmente per la cattiva manutenzione delle infrastrutture o per l'eccessivo peso del mezzo di tarsporto, spesso sovraccarico di pendolari che si dirigono nella capitale per lavorare.

Il precedente

Episodio, quello bengalese, che rimanda alla memoria al crollo del ponte Morandi a Genova, avvenuto alle ore 11:36 del 14 agosto 2018 quando la sezione del ponte che sovrasta la zona fluviale e industriale di Sampierdarena, lunga 149,12 m, è improvvisamente caduta insieme al pilone di sostegno numero 9, provocando 43 vittime tra le persone a bordo dei mezzi che transitavano sul ponte e tra gli operai al lavoro nella sottostante isola ecologica dell'Amiu, l'azienda municipalizzata per la raccolta dei rifiuti. Attualmente, per quella tragedia, sono idagate decine di persone; solo lo scoso 8 marzo l'annuncio di 40 nuovi indagati. Un altro grave incidente ferroviario, in Bangladesh, era avvenuto nel dicembre del 2010 provocato dallo scontro frontale di due treni passeggeri. L’incidente - avvenuto nella stazione di Narsingdi, a una settantina di chilometri dalla capitale Dacca - era costato la vita a 14 persone e un centinaio erano rimaste ferit. La collisione era stata causata da un malfunzionamento di un semaforo che aveva dato il via libera libera a entrambi i treni provenienti da direzione opposte.

Spazio al lettore: per commentare questo articolo scrivi a direttore@interris.it