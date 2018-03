DOMENICA 04 MARZO 2018, 19:58, IN TERRIS



MATERA

Malore mentre è al seggio: muore 85enne

E' accaduto nel Rione San Pardo della Città dei Sassi

na donna di 85 anni è morta oggi a Matera, in Basilicata, a causa di un malore. L'anziana, che si era recata alle urne per votare alle elezioni politiche, si trovava nell'atrio di una scuola elementare del rione San Pardo, in cui era stato allestito il proprio seggio, quando è stata colta da un malore. L'elettrice, arrivata nella scuola accompagnata dal marito, è stata inizialmente soccorsa dai presenti. Immediatamente è stata fatta la chiamata al numero di emergenza della guardia medica, ma una volta arrivati sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Un morto anche a Pordenone

Un uomo di 88 anni è morto mentre stava attendendo il proprio turno al seggio elettorale a Frisanco (Pordenone) poco dopo le 15. L'anziano era giunto in compagnia della moglie e dopo aver guidato la propria auto fino al parcheggio dello stabile dov'è ospitato il seggio. Quando è entrato, ha chiesto una sedia per riposare qualche istante mentre un paio di persone stavano votando. A quel punto è stramazzato a terra morendo all'istante. Inutili i tentativi di rianimazione dei Carabinieri che presidiavano il seggio e del personale sanitario del 112. Le operazioni di voto sono state interrotte fino alle 16.50 quando il corpo è stato portato via dopo il nullaosta del magistrato di turno. Le persone che si sono recate al seggio durante il periodo di sospensione del voto sono state invitate a tornare più tardi.