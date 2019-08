GIOVEDÌ 08 AGOSTO 2019, 09:28, IN TERRIS



TERREMOTO

L'Italia trema, scosse da nord a sud

Gli epicentri in Trentino e Basilicata

MARCO GRIECO

Q

uesta mattina l'Italia ha tremato. Dal Nord al Sud dello stivale, una serie di scosse di terremoto di media e bassa intensità hanno destato dal sonno gli italiani residenti in Basilicata e Trentino Alto-Adige. Alle 7:36, infatti, in Vallarsa, nella regione pedemontana, è stata avvertita una scossa di magnitudo 3.4. Leggermente inferiore, di magnitudo 3.1, il terremoto registrato in provincia di Potenza, con epicentro a Muro Lucano a una profondità di sette chilometri. Al momento, in entrambi i casi non sono stati registrati danni a persone o cose.

