Frase choc a bimbo al parco, “lo scivolo è solo per bianchi”

“Questo scivolo è solo per i bianchi“. La frase choc sarebbe stata rivolta da un gruppo di ragazzini di 12 anni a un bimbo di quasi due anni in un parco giochi a Piacenza. Il piccolo è figlio di una ragazza piacentina, di 22 anni, e del compagno di origini congolesi. La giovane mamma ha denunciato l’episodio al quotidiano piacentino Libertà, come riporta Ansa.

“Mio figlio stava giocando con una sua amichetta e si è diretto verso lo scivolo – dice la donna – lì c’era un gruppo di ragazzini, avranno avuto 12 anni più o meno e uno ha detto che lo scivolo era solo per i bianchi. Sono rimasta spiazzata, non mi era mai successa una cosa del genere, ma sono immediatamente intervenuta”. La mamma ha parlato col ragazzino ma anche la sua risposta l’ha scioccata: “Mi ha detto che lui aveva deciso che quello scivolo fosse solo per i bianchi perché gli era stato spiegato che i neri vanno tenuti lontani. Che rubano, puzzano e soprattutto rubano il lavoro“.

