La verità: il luogo dove far riposare il nostro cuore

“Non uscire da te, ritorna in te stesso, nell’interno dell’uomo abita la verità. Troppo tardi ti ho incontrato, o verità sempre nuova e sempre bella. Tu ci hai fatti per te, e il nostro cuore sarà sempre inquieto fino a quando non riposerà in te“.

Sant’Agostino

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.