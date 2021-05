La prima e perfetta discepola di Dio

“Maria è vissuta sempre immersa nel mistero del Dio fatto uomo, come sua prima e perfetta discepola, meditando ogni cosa nel suo cuore alla luce dello Spirito Santo, per comprendere e mettere in pratica tutta la volontà di Dio“.

Papa Francesco, Udienza Generale, 2013

