Il premio senza fine di chi agisce secondo coscienza

L’uomo non deve fare nulla per acquistare gli onori né per essere lodato dai suoi simili: spinto dall’amore, deve agire per avere una ricompensa eterna.

Santa Brigida di Svezia

