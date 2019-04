MERCOLEDÌ 10 APRILE 2019, 10:58, IN TERRIS



ARVALIA

M5s perde un altro municipio

Sfiduciato il presidente dell'XI Torelli. Pacetti: "Giochi di palazzo"

ALBERTO TUNO

sono tre. Il Movimento 5 Stelle perde un altro municipio (l'XI) dopo il l'VIII e il III, passati con le successive votazioni al centrosinistra. Stavolta nuove elezioni non sono assolutamente scontate, anche perché nel frattempo la sindaca, Virginia Raggi, ha nominato il presidente sfiduciato Mario Torelli quale proprio delegato per la gestione del territorio di Arvalia.

"Giochi di palazzo"

"L'XI Municipio è caduto a causa di giochi di palazzo a cui noi del M5s non partecipiamo - ha scritto su Facebook il capogruppo del M5s in Campidoglio Giuliano Pacetti - I cittadini chiedono continuità e noi lavoreremo incessantemente come fatto finora. Il presidente Torelli, la sua giunta e i consiglieri M5s del municipio XI in quasi tre anni di amministrazione si sono buttati alle spalle i disastri delle precedenti amministrazioni concludendo lavori mai portati a termine in passato. Inutile tentare di strumentalizzare quanto accaduto, le chiacchiere dei vecchi politicanti non ci interessano. Supporteremo Mario Torelli che continuerà l'opera di risanamento iniziata in qualità di delegato nominato dalla Sindaca".

Opposizioni all'attacco

Per Andrea Casu, segretario del Pd Roma, la caduta del municipio certifica il "fallimento de M5s al governo di Roma". Casu ha ringraziato "tutti i consiglieri che hanno liberato i 150mila cittadini che il presidente Torelli ha tenuto in ostaggio per mesi per difendere la poltrona. Ora la Raggi liberi Roma, tutti i romani meritano di poter tornare a votare il prima possibile". Per il segretario del Pd Lazio, il senatore Bruno Astore "dopo quasi un mese senza maggioranza, il presidente del Municipio XI Mario Torelli è finalmente costretto a lasciare la poltrona su cui è rimasto saldamente incollato".

Esulta anche la Lega. "Abbiamo votato convintamente a favore della mozione che sfiducia il presidente Torelli e la sua giunta in Municpio X - scrivono in una nota Fabrizio Santori, del direttivo regionale Lega Lazio, Maurizio Politi, capogruppo Lega Roma Capitale e Daniele Catalano capogruppo Lega Municpio XI - Il cambiamento annunciato dal Movimento 5 Stelle nel 2016 non si è affatto materializzato, anzi l'amministrazione 5 stelle con la perdita del terzo Municipio in tre anni certifica la propria incapacità amministrativa e politica a livello di amministrazione locale".

