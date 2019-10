DOMENICA 27 OTTOBRE 2019, 10:58, IN TERRIS



ELEZIONI

Regionali in Umbria, primo test del Conte II

Otto candidati in lizza per la prima prova del nuovo governo e, soprattutto, della nuova coalizione di maggioranza

DM

S

ettecentomila elettori, una regione. Forse decisiva non tanto per la tenuta del governo ma per capire se, effettivamente, la scelta di non andare alle urne per terminare la legislatura con una nuova maggioranza sia stata quella giusta sul piano elettorale. Ai cittadini umbri il compito di dare agli analisti (e anche all'esecutivo) le prime risposte sul trend della politica italiana, con una risposta già praticamente certa: il futuro presidente della Regione non sarà un esponente del Partito democratico, che non presenta candidati propri e, quindi, non darà continuità alla governance della dimissionaria Catiuscia Marini. Perlomeno non in senso stretto, visto che il candidato Vincenzo Bianconi riceve l'appoggio sia dei dem che dei pentastellati (che quindi corrono insieme), oltre che di Europa verde e Sinistra civica Verde. Con lui, è sfida fra Emiliano Camuzzi (Potere al popolo e Pci); Martina Carletti (Riconquistare l’Italia); Giuseppe Cirillo (Buone maniere); Antonio Pappalardo (Gilet arancioni); Claudio Ricci (Ricci presidente, Italia civica Ricci e Proposta Umbria con Ricci); Rossano Rubicondi (Partito comunista); Donatella Tesei, candidata con l'appoggio di Lega Salvini Umbria, Giorgia Meloni per Tesei, Umbria civica Tesei presidente e Forza Italia Berlusconi per Tesei. C'è aria di sfida a due (Bianconi-Tesei) ma qualche chance se la riservano anche i candidati di liste civiche. Sono 1005 in tutto i seggi, 710 in provincia di Perugia e 295 in quella di Terni.

La sfida

Urne aperte alle 7, chiusura prevista alle 23 e spoglio immediato, che consentirà di capire quasi subito l'andazzo per quella che sarà la futura amministrazione regionale. Un banco di prova anche in vista delle future elezioni regionali, in primis quelle in Emilia-Romagna, soprattutto per la mediaticità che le ha accompagnate e per l'impegno in prima persona dei leader (di maggioranza e non), premier compreso, per cercare di incassare la fiducia dell'elettorato per questa nuova esperienza di governo: "Questa in Umbria è la prima tappa di un percorso che deve durare nel tempo - ha detto il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini -. Dopo l'Umbria, ci saranno Calabria, Emilia-Romagna e poi, sempre nel 2020, Toscana, Liguria e Campania". Appello agli italiani per far durare il nuovo esecutivo, o quantomeno la sua idea di fondo. Ma c'è anche un'opposizione che preme e che, Lega davanti a tutti, intende trarre dalle elezioni umbre i maggiori riscontri possibili. A questo step elettorale ha dimostrato di tenerci anche Matteo Salvini che, dall'esito delle urne, avrà in mano la prima vera analisi del dopo-crisi.