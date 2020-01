DOMENICA 05 GENNAIO 2020, 09:17, IN TERRIS



BOLZANO

Tragedia in Alto Adige: travolge e uccide sei turisti

Un'auto ha investito una comitiva di giovani tedeschi a Lutago: ci sono anche 11 feriti. Arrestato il guidatore

ei morti e 11 feriti: è stata una notte di sangue a Lutago, in Alto Adige, dove un'automobile ha investito e ucciso un gruppo di turisti tedeschi poco dopo le ore 1.15. Secondo quanto riferito, la vettura avrebbe viaggiato a velocità sostenuta, sbandando e centrando in pieno il gruppo che si trovava su un marciapiede, accanto a un pullman turistico. I ragazzi colpiti sono morti sul colpo, mentre tre degli undici feriti sarebbero in gravi condizioni. L'automobilista sarebbe un 28enne di Chienes che, stando alle prime informazioni, si sarebbe messo al volante con un tasso alcolemico molto superiore al consentito. Anche lui è stato ricoverato per accertamenti nell'ospedale di Brunico, prima di essere arrestato per omicidio stradale e lesioni stradali. Sul posto sono intervenuti almeno un centinaio di soccorritori, con i Vigili del fuoco costretti ad allestire un tendone per i primi soccorsi sul posto, prima di far trasferire i feriti in ospedale. Anche un elicottero è intervenuto sul luogo dell'incidente, trasportando una donna ferita presso la clinica universitaria di Innsbruck, in Austria.

In aggiornamento