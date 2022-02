Eldorado, il nuovo Gratta e Vinci: il numero di biglietti vincenti in circolazione

C’è un nuovo Gratta e Vinci, si chiama “Le ricchezze di Eldorado” e sta incuriosendo molti giocatori. Ecco quanti biglietti vincenti ci sono in circolazione.

E’ stato lanciato qualche giorno fa dal sito ufficiale grattaevinci.com il nuovo biglietto di lotteria istantanea che si chiama “Le ricchezze di Eldorado“, un nome che ci fa viaggiare con la mente indietro nel tempo, magari all’epoca dei popoli Maya o Aztechi, leggendari per le presunte ricchezze di cui erano in possesso. A solo poche ore dalla sua immissione sul mercato, sta ottenendo un gran successo e ha scatenato la curiosità dei giocatori che tentano la fortuna con questi biglietti.

Un successo dovuto alle vincite – in alcuni casi anche milionarie – che hanno fatto partire il 2022 con il botto. Insomma, la povera dea bendata sta spargendo la sua benevolenza in tutta Italia. Ma conviene tentare la fortuna con Eldorado piuttosto che un altro Gratta e Vinci che magari è da più tempo in circolazione. Sembrerebbe proprio di sì in quanto le percentuali di vincere sarebbero molte.

Conviene comprare Eldorado?

“Le ricchezze di Eldorado”, come abbiamo già detto, sta facendo gola a molte persone nonostante sia sul mercato da soli pochi giorni. Migliaia di giocatori non hanno saputo resistere alla tentazione di comprare uno di questi tagliandi, nella speranza di trovare quello vincente e accaparrarsi una somma che possa cambiare la loro vita. Il premio massimo che Eldorado mette in palo ammonta a 200mila euro e costa solo 3 euro.

Per quel che riguarda il premio principale da 200mila euro ci sono 5 tagliandi vincenti, con la probabilità di vincita di 1 ogni 6.960.000,00 biglietti. Per quel che riguarda invece il secondi premio da 10mila euro sappiamo che ci sono 10 tagliandi vincenti.

Con una probabilità di vincita di 1 ogni 3.480.000,00 biglietti. Ovviamente parliamo di numero biglietti vincenti per lotto iniziale di biglietti di 34,800 tagliandi. Scendendo ancora agli altri premi scopriamo che per il bottino da mille euro ci sono 200 biglietti vincenti, stesso numero per il premio da 500 euro. Con la probabilità di vincita di 1 ogni 174.000,00 biglietti.

Insomma, sembrerebbe che i ricchi gruzzoletti messi in palio da Eldorado siano veramente alla portata di tutti. Quindi che fare? Ovviamente possiamo provare a comprare un tagliando e grattare la sua superficie nella speranza di trovare quella combinazione che ci farebbe portare a casa parecchi soldi. Ma attenzione: non bisogna esagerare, altrimenti potremmo andare incontro a problemi gravi, come la dipendenza da gioco. Il trucco infallibile, in questo caso, è quello di essere moderati.

