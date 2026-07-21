Uomo vs Intelligenza Artificiale: la filosofia di Flavia Silli e l’appello di Papa Leone XIV

Dove finisce la macchina e dove inizia la coscienza umana? In un’epoca dominata dalla “vetrinizzazione” dell’apparire e dall’avanzata pervasiva dell’intelligenza artificiale, rischiamo di smarrire ciò che ci rende profondamente umani. A partire da queste premesse, la professoressa Flavia Silli, docente di filosofia presso la Pontificia Università Lateranense, presenta ai microfoni di Interris.it il suo nuovo saggio: “Conoscenza e persona. La via del lògos in figure del pensiero contemporaneo”. La professoressa Silli riflette sull’enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, che lancia un appello chiaro e urgente: “disarmare” l’intelligenza artificiale per rimettere l’umanità al centro dello sviluppo tecnologico