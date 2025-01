Una Reliquia di Carlo Acutis a Roma

E’ in viaggio per alcune parrocchie di Roma una reliquia di Carlo Acutis, un piccolo frammento di un suo indumento, attualmente si trova nella Parrocchia S. Maria Maddalena dei Pazzi nel quartiere Nomentano della capitale. Previste iniziativa e incontri che coinvolgeranno bambini e adolescenti in attesa della canonizzazione il prossimo Aprile.

Abbiamo incontrato il viceparroco don Diego Del Fa.