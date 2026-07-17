Siamo diventati tutti cinici? La trappola del “Cinichilismo” che distrugge i giovani

Che fine hanno fatto la verità, la giustizia e i grandi ideali? In questa intervista esclusiva a Interris.it, la giornalista e scrittrice Virginia Saba presenta il suo ultimo libro, “Cinichilismo. Il nuovo paradigma del potere”, lanciando un potente grido d’allarme sulla società contemporanea. Attraverso il neologismo “Cinichilismo”, l’autrice fotografa un morbo culturale che unisce il nichilismo (la perdita dei valori) al cinismo (l’adattamento rassegnato e pragmatico). Dalla politica all’economia, fino alla tecnologia e alle nuove generazioni, ci stiamo abituando a vivere in uno svuotamento etico dove conta solo “ciò che funziona”. Come possono i giovani difendersi da questo deserto di riferimenti stabili? Esiste una via d’uscita? Virginia Saba ci indica la strada per spezzare lo specchio del cinismo e restituire ai ragazzi “l’umano tutto intero”, partendo dall’arte, dalla riscoperta dei sensi e dalla cura educativa.