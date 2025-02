Santa Messa Giubileo degli Artisti e del Mondo della Cultura

“Voi artisti siete chiamati a rivelare la verità e la bellezza e dare voce a chi non ha voce, trasformare il dolore in speranza” L’artista ci deve aiutare a non smarrire la via della speranza, che si “intreccia con il dramma dell’esistenza umana, un fuoco che brucia e illumina come la parola di Dio”. L’arte è un incontro con il mistero, con la bellezza che ci supera, il dolore che ci interroga, la verità che ci chiama. L’Artista con la sua opera compie un discernimento e aiuta gli altri a discernere tra differenti echi di questo mondo. Gli uomini e le donne di cultura sono chiamati a rivalutare questi echi e la strada su cui ci conducono. Ci sono canti di sirene che seducono e richiami alla verità più vera. “Vi è richiesta una sapienza per distinguere ciò che è solido come albero piantato lungo corsi d’acqua ed è capace di dare frutto”.