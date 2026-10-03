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San Francesco è ancora avanti a noi: la riflessione di mons. Felice Accrocca

Di Francesco Vitale

Mentre si avviano a conclusione le celebrazioni per l’Ottavo Centenario del Transito di San Francesco d’Assisi, il Vescovo di Assisi, mons. Felice Accrocca, offre a Interris.it una profonda riflessione spirituale ed ecclesiale sull’eredità del Patrono d’Italia.

Perché San Francesco è ancora oggi una figura “avanti a noi”? In un’epoca segnata da drammatici conflitti mondiali e dalle sfide dell’era tecnologica, mons. Accrocca evidenzia il richiamo profetico del Poverello, capace di superare ogni barriera con la sola forza del Vangelo.

Un accorato appello rivolto ai giovani e alla Chiesa per ripartire dall’essenziale e costruire esperienze concrete di fraternità e pace

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