Progresso o sfruttamento? Il bivio definitivo dell’umanità

L’umanità si trova oggi di fronte a un bivio definitivo: imparare una reciprocità rispettosa con il pianeta o rischiare di perdere tutto. In questa intervista esclusiva con Interris.it, Daniela Alba (Advocacy Coordinator del Segretariato di Giustizia Sociale ed Ecologia della Compagnia di Gesù) lancia un appello per un cambio di paradigma radicale che rimetta al centro la sacralità della Terra e la dignità universale dell’essere umano. Prendendo spunto dalla cultura indigena e raccogliendo l’invito di Papa Francesco a “fare casino”, Daniela Alba analizza la netta distinzione tra il progresso tecnologico e le sue ombre più oscure — come lo sfruttamento del lavoro minorile nella Repubblica Democratica del Congo per l’estrazione dei minerali necessari alla filiera degli smartphone. Una sfida epocale che richiede un dialogo geopolitico serrato, ricordandoci che spesso è proprio dal contrasto e dal conflitto che nasce una nuova vita