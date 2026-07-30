Perché oggi abbiamo bisogno di una “Resistenza Intellettuale”?

Che cos’è oggi la “Resistenza Intellettuale”? In un’epoca segnata dalla frammentazione della conoscenza e del sapere, la poesia e la filosofia si uniscono per cantare lo “splendore del vero”. In questo video approfondiamo con il domenicano fra Mario Padovano, la silloge poetica Resistenza intellettuale, un’opera densa ma accessibile che intreccia il cammino di ricerca filosofica e teologica dell’autore con la sua esperienza di vita concreta. Dalla filosofia aristotelico-tomista alla teologia paolina del Cristo ricapitolatore, il testo si muove tra suggestioni dantesche e dialoghi aperti con i giganti della modernità e del contemporaneo: da Italo Calvino a Pier Paolo Pasolini, da Eugenio Montale fino a Kant e Husserl. Un viaggio intellettuale e spirituale per tutti coloro che non hanno mai smesso di cercare la Verità.