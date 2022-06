Papa Francesco: “Le famiglie vivano con gesti concreti la gratuità dell’amore”

Pubblichiamo di seguito il testo del video di papa Francesco con l’intenzione di preghiera per il mese di giugno diffusa attraverso la Rete Mondiale di Preghiera del Papa, sul tema “Per le famiglie”: “Preghiamo per le famiglie cristiane di tutto il mondo, perché con gesti concreti vivano la gratuità dell’amore e la santità nella vita quotidiana”.

La preghiera

“La famiglia è il luogo in cui impariamo a convivere: convivere con i più giovani e con i più anziani. E nello stare insieme, giovani, anziani, adulti, bambini, nel restare uniti nelle differenze, evangelizziamo con il nostro esempio di vita. Ovviamente non esiste la famiglia perfetta. Ci sono sempre dei ‘però’. Ma non succede niente. Non bisogna aver paura degli errori; bisogna imparare da loro, per andare avanti. Non dimentichiamo che Dio è con noi: nella famiglia, nel quartiere, nella città in cui abitiamo, è con noi. E si preoccupa di noi, resta con noi in ogni momento nell’ondeggiare della barca agitata dal mare: quando discutiamo, quando soffriamo, quando siamo allegri, il Signore è lì e ci accompagna, ci aiuta, ci corregge. L’amore in famiglia è un cammino personale di santità per ciascuno di noi. Per questo l’ho scelto come tema per l’Incontro Mondiale delle Famiglie di questo mese. Preghiamo per le famiglie cristiane di tutto il mondo, per ciascuna e per tutte le famiglie, perché con gesti concreti vivano la gratuità dell’amore e la santità nella vita quotidiana”.

