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Nord-Sud, ambiente e pace: la lezione del Presidente del CELAM Jaime Spengler

Di Francesco Vitale

Riscoprirsi uniti «sulla stessa barca» per fare del Vangelo un vero motore di trasformazione sociale, ecologica e spirituale. In un’intervista esclusiva a Interris.it, il cardinale Jaime Spengler, arcivescovo di Porto Alegre e presidente del CELAM (Consiglio Episcopale Latinoamericano), traccia le rotte per il futuro della Chiesa e della società di fronte alle sfide della contemporaneità. Il porporato sottolinea l’urgenza di intensificare il dialogo tra il Nord e il Sud del mondo: un’alleanza indispensabile per abbattere le disuguaglianze, contrastare le derive neocoloniali, superare le polarizzazioni ideologiche e affrontare la crisi socio-ambientale che colpisce i popoli più vulnerabili. Richiamando la tradizione poetica e mistica del Brasile, il cardinale Spengler invita a riscoprire la forza della sinodalità: perché quando una comunità sa “sognare lo stesso sogno insieme”, la speranza di una società più giusta e pacifica diventa realtà

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