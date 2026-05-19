In questo video esploriamo il pontificato di Leone XIV attraverso la lente inedita di Ignazio Ingrao, vaticanista del Tg1.
Nel suo libro “Voi chi dite che io sia”, scritto con Padre Giuseppe Pagano, emerge il ritratto di un Papa dalla “normalità” dirompente. Dall’identità profondamente agostiniana all’uso quotidiano dello smartphone e le sfide a Wordle, scopriamo un Pontefice “uno di noi” che non rinuncia alla sua umanità per guidare la Chiesa nelle tempeste della modernità
Leone XIV: Il volto umano del Papa tra Agostino e modernità
In questo video esploriamo il pontificato di Leone XIV attraverso la lente inedita di Ignazio Ingrao, vaticanista del Tg1.
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