A un anno dall’inizio del pontificato di Papa Leone XIV, esploriamo le radici spirituali che guidano il successore di Pietro. L’occasione è la pubblicazione del volume “Liberi sotto la grazia” (Libreria Editrice Vaticana), che raccoglie scritti e omelie prodotti da Robert Francis Prevost durante i suoi tredici anni come Priore Generale dell’Ordine di Sant’Agostino. In questa intervista a Interris.it, l’attuale guida degli agostiniani, padre Joseph Farrell, delinea un ritratto intimo del Pontefice. Scopriamo come la missione di Papa Leone XIV sia profondamente intrisa della formazione ricevuta nell’Ordine, dal ricordo del viaggio tra le rovine di Ippona fino alla visione di una pace “disarmata” resa possibile dalla Grazia di Dio. Il volume emerge come una chiave di lettura fondamentale per comprendere lo stile di un Papa che continua a sentirsi, prima di tutto, un confratello tra i figli di Agostin
Leone XIV: il cuore agostiniano di Robert Prevost raccontato da Padre Joseph Farrell
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