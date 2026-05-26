L’arte che predica: viaggio spirituale nel Chiostro di Santa Maria sopra Minerva

In questo video, la comunità Domenicana di Santa Maria sopra Minerva apre le porte del suo chiostro, invitando turisti e pellegrini a scoprire tesori spirituali e artistici legati a otto secoli di storia dell’Ordine dei Predicatori. Non si tratta di una semplice visita guidata, ma di un progetto di “predicazione con l’arte” per annunciare il Cristo Risorto attraverso la meditazione. Accompagnati da fra Ionut Giovanni, supereremo il dato culturale per vivere un’esperienza di fede tra le tracce di San Tommaso d’Aquino e la mistica di Santa Caterina da Siena. Il Chiostro diventa così uno strumento per “custodire e donare” la fede, trasformando l’osservatore in un pellegrino alla ricerca del senso profondo dell’esistere. Riscopri con noi lo “spirito di vita” che anima queste antiche mura.