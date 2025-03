La spiritualità della vecchiaia. Un tesoro nascosto da scoprire

“Il tempo della vecchiaia è un tempo cruciale – ha detto S.E. Mons. Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita – e il pianeta entro il 2050 vedrà crescere il numero degli anziani a più di due miliardi. Ma per Paglia siamo in una gigantesca contraddizione perché “l’intera cultura ritiene la vecchiaia un naufragio. Persino il termine vecchio viene spesso bandito”. Andrebbe cambiata la cultura: “essere vecchi è una grande conquista e un onore anche da augurare a un giovane”.