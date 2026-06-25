video

Investire sui talenti, non sui limiti: la rivoluzione del ministro Locatelli sulla disabilità

Di Francesco Vitale

“Smettere di guardare ai limiti e iniziare a investire sulle competenze, sui talenti e sui diritti di ogni singola persona”. Al Festival dell’Umano Tutto Intero, il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli lancia un forte appello per un salto culturale radicale, accendendo i riflettori anche sulle sfide complesse delle cosiddette “malattie invisibili”. In questa intervista esclusiva con Interris.it, il Ministro fa il punto sulla riforma per il riconoscimento del caregiver familiare — una figura definita “fondamentale e protagonista” nel progetto di vita dei disabili — e riflette sul cambio di passo necessario nel dialogo tra istituzioni, famiglie e nuove generazioni per costruire una società davvero inclusiva.

Articolo precedente
Emergenza Venezuela, il primo aiuto di Leone XIV arriva attraverso l’Elemosineria

ARTICOLI CORRELATI

AUTORE

Francesco Vitale
Francesco Vitale

ARTICOLI DI ALTRI AUTORI

Ricevi sempre le ultime notizie

Ricevi comodamente e senza costi tutte le ultime notizie direttamente nella tua casella email.

NEWSLETTER

Stay Connected

Seguici sui nostri social !

Scrivi a In Terris

Per inviare un messaggio al direttore o scrivere un tuo articolo:

SCEGLI UN'OPZIONE

ARTICOLI RECENTI

ALTRE NOTIZIE