Investire sui talenti, non sui limiti: la rivoluzione del ministro Locatelli sulla disabilità

“Smettere di guardare ai limiti e iniziare a investire sulle competenze, sui talenti e sui diritti di ogni singola persona”. Al Festival dell’Umano Tutto Intero, il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli lancia un forte appello per un salto culturale radicale, accendendo i riflettori anche sulle sfide complesse delle cosiddette “malattie invisibili”. In questa intervista esclusiva con Interris.it, il Ministro fa il punto sulla riforma per il riconoscimento del caregiver familiare — una figura definita “fondamentale e protagonista” nel progetto di vita dei disabili — e riflette sul cambio di passo necessario nel dialogo tra istituzioni, famiglie e nuove generazioni per costruire una società davvero inclusiva.