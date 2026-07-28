Inizio e fine vita: Don Francesco Coluccia e le sfide della bioetica oggi

Rimettere al centro la persona contro la deriva funzionalista e iper-produttiva della società contemporanea. È questo il cuore della riflessione di don Francesco Coluccia nel suo nuovo saggio “Inizio e fine. Una visione integrale per una sfida attuale”. L’autore affronta i temi più urgenti della bioetica odierna: dalla tutela della vulnerabilità e delle prime fasi dello sviluppo umano, fino all’assistenza agli anziani, al dolore e alle cure palliative. Don Coluccia lancia un monito forte contro l’isolamento delle famiglie e propone la “cultura dell’incontro” come vero e proprio farmaco sociale