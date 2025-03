In cammino con Carlo Casini, testimone di Speranza

Non un convegno, ma una giornata di spiritualità all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma per riflettere e testimoniare sull’attualità della figura di Carlo Casini, vero esempio di speranza sotto il profilo spirituale, nella malattia; esempio per i giovani con cui ha avuto sempre un rapporto particolare e orizzontale; un testimone di speranza che fino all’ultimo ha detto Sì alla Vita