Papa Francesco apre la Porta Santa nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Inizia il Giubileo del 2025, nel cuore del Santo Natale. Come accogliere i numerosi pellegrini e turisti che arriveranno a Roma? Come fare esperienza della bellezza dell’arte e della cultura, senza dimenticare l’importanza della Preghiera? Ne abbiamo parlato con P. Enzo Fortunato, direttore comunicazione Basilica papale di San Pietro in Vaticano