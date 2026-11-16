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Il Musicologo: come due fratelli stanno rivoluzionando l’organo e la musica sacra sui social

Di Francesco Vitale

Un maestro organista diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia e un fratello con l’intuizione giusta per bucare lo schermo: così nasce Il Musicologo, il progetto social creato da Stefano e Matteo Paolozzi che, tra ironia, autenticità e virtuosismo, sta facendo scoprire al grande pubblico il vero volto della musica classica e dell’arte organistica in Italia. In questa intervista scopriamo il dietro le quinte della vita dei musicisti di chiesa: dalle richieste più bizzarre degli sposi ai matrimoni (come suonare la sigla di Dragon Ball GT durante la cerimonia!) fino alle gaffe nelle parrocchie, raccontate sempre con leggerezza per educare all’ascolto. Stefano e Matteo lanciano inoltre un appello chiaro per il futuro della musica sacra: difendere l’organo — vero e proprio strumento-orchestra che eleva l’anima — dalla sostituzione con altri strumenti nella liturgia e abbattere le barriere che impediscono ai giovani organisti di accedere agli strumenti presenti nelle parrocchie.

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