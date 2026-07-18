I 100 anni della LEV: l’appello di Leone XIV e la forza dei libri con Alessandro Zaccuri

Per i 100 anni della Libreria Editrice Vaticana (LEV), Papa Leone XIV ha ricevuto in un’udienza speciale i protagonisti del mondo editoriale: scrittori, autori e romanzieri. Un secolo di storia che oggi si apre alle sfide della modernità, con un mandato chiaro da parte del Pontefice: abbandonare i linguaggi accademici e accorciare le distanze per parlare direttamente alle periferie del mondo. A margine dell’incontro con il Santo Padre, il giornalista e scrittore Alessandro Zaccuri analizza ai microfoni di Interris.it il valore profondo della parola scritta oggi. I libri non sono semplici oggetti, ma una vera e propria “scuola di libertà” e strumenti di speranza capaci di guarire e consolare di fronte ai drammi della storia. Una riflessione imperdibile sul ruolo della letteratura e dell’editoria, fedeli all’invito del Papa di coltivare una sapienza vicina agli umili e aperta al dialogo con l’umanità ferita.