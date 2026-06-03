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“Disarmare l’IA come il nucleare”. Il cardinale Czerny spiega l’enciclica di Leone XIV

Di Francesco Vitale

L’intelligenza artificiale è la nuova “Torre di Babele” o uno strumento al servizio dell’uomo? Il Cardinale Michael Czerny, Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale, ci guida alla scoperta di “Magnifica humanitas”, la prima e rivoluzionaria enciclica di Papa Leone XIV dedicata all’era digitale. Lungi dal fuggire di fronte alla modernità, la Chiesa sceglie la via del confronto diretto e coraggioso con i colossi della Silicon Valley, inaugurando un dialogo inedito con realtà di primo piano come il laboratorio Anthropic. Il Porporato analizza i chiaroscuri dell’intelligenza artificiale, mettendo in guardia contro i rischi di una nuova “idolatria tecnologica”, le disuguaglianze globali e l’uso degli algoritmi come strumenti di dominio geopolitico e militare. La proposta del Vaticano è chiara e urgente: promuovere trattati multilaterali sul modello di quelli nucleari per “disarmare” l’IA e avviare una grande stagione educativa che aiuti le nuove generazioni a conservare la propria libertà interiore.

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