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Daniela Fumarola (CISL): “Lavoro, famiglia e natalità: serve un Patto della Responsabilità”

Di Francesco Vitale

Il lavoro come strumento di realizzazione personale e non come ostacolo alla vita familiare: è questo il cuore dell’intervento di Daniela Fumarola, Segretaria generale aggiunta della CISL, ai microfoni di Interris.it. Durante l’intervista, la leader sindacale lancia un forte appello per un nuovo “Patto della Responsabilità”, capace di rimettere la persona al centro dell’economia italiana

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