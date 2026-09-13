Nato a Napoli nel 2011 come riscatto territoriale, il Pizza Village è diventato un fenomeno globale di costume e cultura! Dopo aver superato il milione di visitatori e aver conquistato Berlino e Londra, la manifestazione approda a Roma, tra la suggestiva cornice del Lungotevere e l’Isola Tiberina, per celebrare la pizza come vero simbolo di aggregazione sociale e linguaggio universale. In questo video vi portiamo nel cuore dell’evento attraverso le voci dei suoi protagonisti
Dal Lungotevere al Mondo: il Pizza Village conquista Roma!
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