Dal Lungotevere al Mondo: il Pizza Village conquista Roma!

Nato a Napoli nel 2011 come riscatto territoriale, il Pizza Village è diventato un fenomeno globale di costume e cultura! Dopo aver superato il milione di visitatori e aver conquistato Berlino e Londra, la manifestazione approda a Roma, tra la suggestiva cornice del Lungotevere e l’Isola Tiberina, per celebrare la pizza come vero simbolo di aggregazione sociale e linguaggio universale. In questo video vi portiamo nel cuore dell’evento attraverso le voci dei suoi protagonisti