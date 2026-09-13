video

Dal Lungotevere al Mondo: il Pizza Village conquista Roma!

Di Francesco Vitale

Nato a Napoli nel 2011 come riscatto territoriale, il Pizza Village è diventato un fenomeno globale di costume e cultura! Dopo aver superato il milione di visitatori e aver conquistato Berlino e Londra, la manifestazione approda a Roma, tra la suggestiva cornice del Lungotevere e l’Isola Tiberina, per celebrare la pizza come vero simbolo di aggregazione sociale e linguaggio universale. In questo video vi portiamo nel cuore dell’evento attraverso le voci dei suoi protagonisti

Sconto del 15% sul primo acquisto su StampaeStampe.it
Sconto del 15% sul primo acquisto su StampaeStampe.it
Articolo precedente
Autunno al via con il caldo: previste temperature miti fino a inizio ottobre

ARTICOLI CORRELATI

AUTORE

Francesco Vitale
Francesco Vitale

ARTICOLI DI ALTRI AUTORI

Lenovo

Ricevi sempre le ultime notizie

Ricevi comodamente e senza costi tutte le ultime notizie direttamente nella tua casella email.

NEWSLETTER

Stay Connected

Seguici sui nostri social !

Scrivi a In Terris

Per inviare un messaggio al direttore o scrivere un tuo articolo:

SCEGLI UN'OPZIONE

ARTICOLI RECENTI

ALTRE NOTIZIE