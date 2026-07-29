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Dai cammini a piedi in Vaticano: Enrico Brizzi si racconta tra fede, libri e social

Di Francesco Vitale

C’è un filo rosso sottile e profondo che lega l’esperienza del cammino a piedi alla creazione letteraria. Lo scrittore Enrico Brizzi riflette sull’incontro avuto in Vaticano con Papa Leone XIV in occasione dei 100 anni della Libreria Editrice Vaticana. Un appuntamento vissuto da pellegrino: dopo essere arrivato a Roma tre volte a piedi con lo zaino in spalla, Brizzi ha portato in dono al Pontefice le toppe dei suoi cammini verso Santiago e Gerusalemme. Nel corso dell’intervista, l’autore analizza il ruolo etico dello scrittore oggi, mettendo in guardia dai rischi dei social network che creano “l’illusione di potersi non preparare” e svalutano l’importanza della parola. Spazio anche al ricordo del suo celebre cult “Jack Frusciante è uscito dal gruppo”, un’opera che Brizzi difende ricordando che “le storie, una volta pubblicate, appartengono ai lettori”.

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