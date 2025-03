“Connessione spirituale”, il nuovo album di Luca Frigeri

Connessione Spirituale – dichiara l’artista – contiene dieci canzoni come le dita delle mani. Queste dieci canzoni sono connesse tra loro come due mani giunte. Le mani giunte ci ricordano tante cose buone come la fratellanza tra gli uomini, la pace, l’amore, la fede. Interris ha incontrato l’Artista e S.E. Mons. Antonio Staglianò, Rettore della Chiesa degli Artisti a Roma.